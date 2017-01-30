Семь туш свиней без ветеринарных документов изъяли в г.Сердобск

На автодороге, ведущей из Саратовской области в г.Сердобск Пензенской области, правоохранительными органами было задержано автотранспортное средство, перевозившее мясо свинины без ветеринарных сопроводительных документов. Сотрудники МВД, пресекая нелегальное передвижение мясного сырья между субъектами РФ, ясно представляя вероятность распространения вируса африканской чумы свиней на территории Пензенской области, сразу обратились к специалистам Управления Россельхознадзора и ветеринарной службы области.

В ходе выяснения всех обстоятельств установлено: в прицепе легкового автомобиля находилось семь туш свиней, разделённых на 28 четвертин, головы и паренхиматозные органы от этих туш, кастрюля, колода, инструменты для разделки мяса. Хозяин транспортного средства пояснил, что заготовил, т.е. закупил свиней, убил их в селе Бакуры Екатериновского района Саратовской области у некоего гражданина.

Специалистами Управления ветеринарии Пензенской области были отобраны пробы для лабораторных исследований, мясо определено на ответственное хранение до получения результатов исследований. К нарушителю применены меры административного наказания по ст.10.8 и ст.14.43 КоАП РФ.

В погоне за прибылью нарушитель совершенно не задумывался о том, как может «обескровить» экономическую сторону людей, рядом с ним живущих, как пострадает область. Больно становится за такого человека, имеющего высшее образование, живущего одним днём: «После нас хоть трава не расти».