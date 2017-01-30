Пензенская команда достойно выступила на VIII зимней Спартакиаде учащихся России

Принимали участие сильнейшие спортсмены шорт-трека ПФО из Башкирии, Мордовии, Татарстан, Нижегородской и Пензенской областей. Пензенскую область представляла сборная команда юношей и девушек из 8 человек. Они достойно представили Пензенскую область на соревнования. В результате 8 учащихся стали призерами. Лучшие результаты учащихся МБУ ДО ДЮСШ №6 г. Пензы: 2 место – эстафета 2000 метров среди девушек (Манякина Альбина, Быстрова Алина, Мамаева Диана, Аверьянова Анастасия); 2 место – эстафета 2000 метров среди юношей (Афонькин Даниил, Бахтин Алексей, Гришаев Георгий, Смирнов Денис). В личном зачете – Манякина Альбина – II место. По итогам соревнований команда Пензенской области на III месте, что дает ей право участвовать в полном составе в финальных соревнованиях, которые пройдут в Омске 14 марта 2017 года

Новость: Администрация города Пензы 30 января 2017