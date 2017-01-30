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 Понедельник, 30 января 2017
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Пензенская команда достойно выступила на VIII зимней Спартакиаде учащихся России
Сегодня в Пензе
 

Принимали участие сильнейшие спортсмены шорт-трека ПФО из Башкирии, Мордовии, Татарстан, Нижегородской и Пензенской областей.

Пензенскую область представляла сборная команда юношей и девушек из 8 человек. Они достойно представили Пензенскую область на соревнования. В результате 8 учащихся стали призерами.

Лучшие результаты учащихся МБУ ДО ДЮСШ №6 г. Пензы:

2 место – эстафета 2000 метров среди девушек (Манякина Альбина, Быстрова Алина, Мамаева Диана, Аверьянова Анастасия);

2 место – эстафета 2000 метров среди юношей (Афонькин Даниил, Бахтин Алексей, Гришаев Георгий, Смирнов Денис).

В личном зачете – Манякина Альбина – II место.

По итогам соревнований команда Пензенской области на III месте, что дает ей право участвовать в полном составе в финальных соревнованиях, которые пройдут в Омске 14 марта 2017 года

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