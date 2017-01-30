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Виктор Кувайцев: «Люди требуют возмещения затрат»
Сегодня в Пензе
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В понедельник, в 9:00 часов утра глава администрации города Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, в котором приняли участие его заместители, главы администраций районов и другие ответственные лица. По мнению специалистов, тепловые сети в районе Севера, можно было бы сохранить, если бы ресурсоснабжающая организация ПАО «Т-Плюс» предупредила, что ремонт на ТЭЦ займет 12-14 часов. Управляющие компании приняли бы соответствующие меры. А так как были заверения, что нужно подождать 3-4 часа, затем еще, в ряде микрорайонов вода в трубах замерзла. Это, в конечном итоге, послужило причиной затягивания сроков ликвидации аварии. Глава администрации города Виктор Кувайцев сообщил, что в воскресенье, жители микрорайона задавали ему вопросы о возмещении ущерба. - Нам нужно, после того как закончатся пуско-наладочные работы, оказать юридическое сопровождение жильцам пострадавших домов, - сказал Виктор Кувайцев. Глава администрации города поручил начальнику Правового управления Всеволоду Пилипенко подготовить и провести совещание-семинар для управляющих компаний по возмещению издержек, связанных с проведением аварийных работ на домах, оставшихся без тепла. Глава администрации города Виктор Кувайцев также поручил своему заместителю Ирине Ширшиной составить список затрат, которые понес город, в связи с ликвидацией аварии на ТЭЦ-1.
В понедельник, в 9:00 часов утра глава администрации города Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, в котором приняли участие его заместители, главы администраций районов и другие ответственные лица.
По мнению специалистов, тепловые сети в районе Севера, можно было бы сохранить, если бы ресурсоснабжающая организация ПАО «Т-Плюс» предупредила, что ремонт на ТЭЦ займет 12-14 часов. Управляющие компании приняли бы соответствующие меры. А так как были заверения, что нужно подождать 3-4 часа, затем еще, в ряде микрорайонов вода в трубах замерзла. Это, в конечном итоге, послужило причиной затягивания сроков ликвидации аварии.
Глава администрации города Виктор Кувайцев сообщил, что в воскресенье, жители микрорайона задавали ему вопросы о возмещении ущерба.
- Нам нужно, после того как закончатся пуско-наладочные работы, оказать юридическое сопровождение жильцам пострадавших домов, - сказал Виктор Кувайцев.
Глава администрации города поручил начальнику Правового управления Всеволоду Пилипенко подготовить и провести совещание-семинар для управляющих компаний по возмещению издержек, связанных с проведением аварийных работ на домах, оставшихся без тепла.
Глава администрации города Виктор Кувайцев также поручил своему заместителю Ирине Ширшиной составить список затрат, которые понес город, в связи с ликвидацией аварии на ТЭЦ-1.
Новость: Администрация города Пензы 30 января 2017
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