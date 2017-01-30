Рассказ очевидца

Первые дни войны Владимир Алексеев встретил под Ленинградом: гостил в деревне у бабушки, а рядом располагался аэродром, где дислоцировался полк истребителей.

«Немецкие самолёты налетели на этот полк и уничтожили его, оставив без авиации всю Ленинградскую область», — вспоминает Владимир Павлович.

Отец тут же вызвал семью в Ленинград, ошибочно полагая, что в городе будет безопаснее. Тогда ещё никто не знал, что северная столица на долгие 900 дней превратится в тюрьму, в средоточие голода, холода и смерти, а самим ленинградцам останется только надеяться и верить, что советские войска прорвут это «кольцо смерти».

«Первый отпор немцы получили в городе Луга. До этого они чуть ли не строевым маршем продвигались по Европе. А тут впервые «получили по зубам», — пояснил Владимир Алексеев.

Урок истории устами очевидца... Такую встречу в честь 73-ой годовщины снятия блокады Ленинграда для пензенских школьников организовала «Молодая Гвардия «Единой России», чтобы о Великой Отечественной войне они знали не только по учебникам истории.

Руководитель Пензенского городского отделения «Молодой Гвардии «Единой России», Антон Толов, отметил: «Очень важно организовать связь поколений, чтобы они видели и слышали из первых уст о тех событиях. Мы считаем, что благодаря таким встречам, память о войне будет жить дольше».

На память о тех героических событиях у потомков остались ещё и художественные фильмы! Вместе с ветераном школьники посмотрели «Зимнее утро» режиссёра Николая Лебедева, повествующее о блокаде Ленинграда.