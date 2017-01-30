С января этого года вступил в силу новый закон «О государственной регистрации недвижимости», который предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости и единой учётно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав.

До 2017 года кадастровый учёт и регистрация прав были разными процедурами. Благодаря созданию Единого реестра недвижимости стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учёт и регистрацию прав, что экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными.Филиал Росреестра по Пензенской области информирует о нововведениях