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Филиал Росреестра по Пензенской области информирует о нововведениях
Сегодня в Пензе
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С января этого года вступил в силу новый закон «О государственной регистрации недвижимости», который предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости и единой учётно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав. До 2017 года кадастровый учёт и регистрация прав были разными процедурами. Благодаря созданию Единого реестра недвижимости стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учёт и регистрацию прав, что экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными.Филиал Росреестра по Пензенской области информирует о нововведениях
С января этого года вступил в силу новый закон «О государственной регистрации недвижимости», который предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости и единой учётно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав.
До 2017 года кадастровый учёт и регистрация прав были разными процедурами. Благодаря созданию Единого реестра недвижимости стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учёт и регистрацию прав, что экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными.Филиал Росреестра по Пензенской области информирует о нововведениях
Новость: Дмитрий Раткин 30 января 2017
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