В ПГУ открылся «чемпионат мира»

Йемен, Таджикистан, Турция, Египет. На базе ПГУ стартовал турнир по мини-футболу, объединивший 250 участников из 16 стран мира. Впервые за 4 года проведения соревнований количество команд увеличилось до 19-ти.

«В нашем университете учатся более 1600 студентов из 47 государств. То есть все предпосылки, чтобы провести чемпионат мира по мини-футболу в пределах нашего ВУЗа, у нас есть», – отметил проректор по международной деятельности ПГУ Сергей Васин.

Команда Йемена всерьез настроена попасть в тройку лидеров. В прошлом году ребятам не удалось пробиться на пьедестал, зато игра им помогла обрести новых друзей в своем университете.

«Везде играют в футбол, все любят футбол. Для нас главное – не победа, а то, что мы подружились с ребятами из других стран», – сказал участник состязаний.

Открывая соревнования, спортсмены прошли под шлагами своей страны. Некоторым предстоит впервые проявить себя в игре по мини-футболу, для них участвовать в турнире вдвойне волнительно.

«Участвуют студенты, которые играли в прошлом году, и новички. В том числе студенты из таких стан, для которых мини-футбол не специфичен. Например, из Индии, где футболу относятся прохладно, но, тем не менее, они тоже присоединились к чемпионату», – рассказал Сергей Васин.

По итогам игры определились команды, которые вышли в первую четверть финала. Это Йемен, Турция, Египет, Нигерия, Туркменабад и Таджикистан. В полуфинал вышла команда Ливана.