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 Понедельник, 30 января 2017
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Непроверенным семенам не место на полях!
Сегодня в Пензе
 

Выполнение требований действующего законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений является обязательным для всех хозяйствующих объектов. Проведенный Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области анализ правонарушений показывает, что среди сельхозпроизводителей распространена практика высева семян, полученных со своего урожая, без проведения проверки их на сортовые и посевные качества, что нарушает Федеральный закон от 17.12.1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве».

Как правило, причиной данных правонарушений является отсутствие в хозяйствах системного контроля за соблюдением требований законодательства в области семеноводства.

Граждане и юридические лица, осуществляющие производство, заготовку, хранение, реализацию, транспортировку и использование семян сельскохозяйственных растений, обязаны:

- не допускать использования для посева (посадки) семян, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства;

- проверять семена, предназначенные для посева (посадки), на сортовые и посевные качества.

Данное правонарушение предусматривает административное наказание по статье 10.12 КоАП РФ в виде административного штрафа.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 30 января 2017
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