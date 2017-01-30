|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Свалки отходов производства и жизнедеятельности человека обнаружили в Спасском районе
Сегодня в Пензе
|
Захламление земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и жизнедеятельности человека является одним из факторов, негативно влияющих на их качественное состояние, способствующих ухудшению их агрохимических показателей, способствует риску увеличения содержания тяжелых металлов в пахотном горизонте. На основании материалов, поступивших из ОеМВД России по Спасскому району, государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было проведено контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которого был выявлен факт нарушения земельного законодательства РФ. На земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 368,5 га, расположенном в границах Беднодемьяновского сельсовета Спасского района, выявлена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов площадью 3,3 га. Данный земельный участок принадлежит СПСПК «Спасский агротехник» на основании договора аренды. По результатам данного контрольно-надзорного мероприятия в отношении должностного лица СПСПК «Спасский агротехник» был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 35000 рублей, выдано предписание об устранении выявленного нарушения.
Захламление земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и жизнедеятельности человека является одним из факторов, негативно влияющих на их качественное состояние, способствующих ухудшению их агрохимических показателей, способствует риску увеличения содержания тяжелых металлов в пахотном горизонте.
На основании материалов, поступивших из ОеМВД России по Спасскому району, государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было проведено контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которого был выявлен факт нарушения земельного законодательства РФ.
На земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 368,5 га, расположенном в границах Беднодемьяновского сельсовета Спасского района, выявлена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов площадью 3,3 га. Данный земельный участок принадлежит СПСПК «Спасский агротехник» на основании договора аренды.
По результатам данного контрольно-надзорного мероприятия в отношении должностного лица СПСПК «Спасский агротехник» был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 35000 рублей, выдано предписание об устранении выявленного нарушения.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 30 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru