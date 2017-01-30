Свалки отходов производства и жизнедеятельности человека обнаружили в Спасском районе

Захламление земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и жизнедеятельности человека является одним из факторов, негативно влияющих на их качественное состояние, способствующих ухудшению их агрохимических показателей, способствует риску увеличения содержания тяжелых металлов в пахотном горизонте.

На основании материалов, поступивших из ОеМВД России по Спасскому району, государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было проведено контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которого был выявлен факт нарушения земельного законодательства РФ.

На земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 368,5 га, расположенном в границах Беднодемьяновского сельсовета Спасского района, выявлена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов площадью 3,3 га. Данный земельный участок принадлежит СПСПК «Спасский агротехник» на основании договора аренды.

По результатам данного контрольно-надзорного мероприятия в отношении должностного лица СПСПК «Спасский агротехник» был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 35000 рублей, выдано предписание об устранении выявленного нарушения.