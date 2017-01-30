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 Понедельник, 30 января 2017
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Электрические печи для дома: стильный предмет интерьера и источник тепла
Сегодня в Пензе
 

Незаменимым предметом в каждом доме в отопительный сезон является компактная и стильная электрическая печь. Она обладает достаточной мощностью для отопления довольно больших помещений и подходит не только для небольших квартир, но и для загородных домов, коттеджей и таунхаусов. Рассмотрим некоторые преимущества, которыми обладают электропечи, и которые сделали их невероятно популярным товаром в наши дни.



Компактность и экономичность

Давно в прошлом осталось время, когда электрические обогреватели были массивными и безобразными. Современные электрические печи имеют малые габариты, что позволяет размещать их практически в любых местах, и не создаёт проблем при хранении в тёплое время года. Компактные и функциональные электрические отопительные печи для дома можно хранить в шкафу, кладовой, гардеробной комнате, на балконе и в других помещениях. Они не требуют много места и поместятся даже в очень ограниченном пространстве. Неоспоримым преимуществом таких приборов является их экономичность: большинство электрических печей потребляют сравнительно немного электричества и при этом вырабатывают огромное количество тепловой энергии. В сущности, именно это и позволяет использовать их для экономически эффективного отопления квартир, загородных домов, офисов, магазинов и других помещений любой площади.

Стильный дизайн и безопасность

В отличие, к примеру, от классического камина, электрические печи являются полностью безопасными. При исправной розетке и электрической проводке риск возникновения пожара полностью отсутствует. Электрические отопительные печи оснащены лицевой стеклянной панелью, которая изолирует нагревательный элемент. Это делает такие устройства совершенно безопасными – пожар в доме полностью исключён. Более того, можно не бояться за безопасность ребёнка – все горячие элементы не доступны. Выбор отопительных электрических печей для дома просто огромен, и глаз радуется такому разнообразию моделей и дизайнов. Выполненные в виде небольших каминов, стилизованные под старину и современность печи приятно удивят даже отъявленных эстетов. Также рынок отопительных приборов может предложить печи с различными спецэффектами:

  • Печи с тлеющими углями, имитирующие настоящий камин
  • Электропечи с горящими поленьями, точно повторяющие естественный процесс горения в оригинальном камине
  • Печи с рисунками, картинками, фотопечатью на стекле и прочими декоративными вставками, придающими им необычный и стильный внешний вид.

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