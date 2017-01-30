ЛЫЖНАЯ ГОНКА

Им нет равных не только в своем профессиональном мастерстве, но и на лыжах. Полицейскую форму на время спартакиады сотрудники УМВД сменили на спортивную, чтобы помериться силами в лыжных гонках.

«В данных соревнованиях участвуют более 115 спортсменов. Это сотрудники правоохранительной системы, территориальных органов, а также гости – сотрудники МЧС, ФСБ, УФСИН», – рассказал начальник отдела управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области Александр Кизеев.

Первый этап спартакиады прошел на базе стадиона «Снежинка». Всем участникам соревнований пожелали легкого старта.

«Коллеги, хочется пожелать всем честной борьбы и высокой скорости на трассе», – обратился к спортсменам Александр Кизеев.

В командном первенстве победителями стали зареченские полицейские и сотрудники ОМВД России по Белинскому району. Спортсмены, показавшие на состязаниях лучшие результаты, отправятся в Ижевск, чтобы защищать честь Пензенской области на всероссийском этапе спартакиады.