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Организованы и проведены комплексные мероприятия по ликвидации последствий коммунальной аварии на внутридворовых территориях
Сегодня в Пензе
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Администрацией Железнодорожного района города Пензы совместно с ООО «Железнодорожная» организованы и проведены комплексные мероприятия по ликвидации последствий коммунальной аварии на внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов №№29,39 по ул. Дзержинского. В ходе проведенных мероприятий с внутридворовых территорий вышеуказанных домов удалены снежно-ледяные образования (сосульки), тротуары, пешеходные дорожки, входные группы обработаны противогололедными средствами и проведена санитарная очистка территории от остатков теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения и системы отопления.
Администрацией Железнодорожного района города Пензы совместно с ООО «Железнодорожная» организованы и проведены комплексные мероприятия по ликвидации последствий коммунальной аварии на внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов №№29,39 по ул. Дзержинского.
В ходе проведенных мероприятий с внутридворовых территорий вышеуказанных домов удалены снежно-ледяные образования (сосульки), тротуары, пешеходные дорожки, входные группы обработаны противогололедными средствами и проведена санитарная очистка территории от остатков теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения и системы отопления.
Новость: Администрация города Пензы 30 января 2017
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