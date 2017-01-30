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 Понедельник, 30 января 2017
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Организованы и проведены комплексные мероприятия по ликвидации последствий коммунальной аварии на внутридворовых территориях
Сегодня в Пензе
 

Администрацией Железнодорожного района города Пензы совместно с ООО «Железнодорожная» организованы и проведены комплексные мероприятия по ликвидации последствий коммунальной аварии на внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов №№29,39 по ул. Дзержинского. 

В ходе проведенных мероприятий с внутридворовых территорий вышеуказанных домов удалены снежно-ледяные образования (сосульки), тротуары, пешеходные дорожки, входные группы обработаны противогололедными средствами и проведена санитарная очистка территории от остатков теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения и системы отопления. 

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