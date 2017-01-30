ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА Понедельник, 30 января 2017 О канале | Реклама | RSS

Организованы и проведены комплексные мероприятия по ликвидации последствий коммунальной аварии на внутридворовых территориях Сегодня в Пензе

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