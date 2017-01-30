В школе №71 в 12 часов дня состоялось заседание оперативного штаба по ситуации с подачей тепла в микрорайоне Север, которое провели глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и зампред Правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

По сообщению начальника Управления по делам ГОЧС города Пензы Алексея Михайлова, в настоящее время магистрали находятся под давлением, с горячим теплоносителем. На данный момент проведена промывка системы. В дома подается тепло, на каждом из них по две бригады осуществляют пуско-наладочные работы.

– Динамика работ, которые ведутся круглосуточно, показывает, что мы должны справиться с задачей, поставленной перед нами губернатором. Мы рассчитываем, что к концу дня тепло поступит во все дома, – сообщил Виктор Кувайцев.

Глава администрации города Пензы лично проконтролировал ход восстановительных мероприятий.