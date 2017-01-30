Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 30 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В школе №71 в 12 часов дня состоялось заседание оперативного штаба по ситуации с подачей тепла в микрорайоне Север
Сегодня в Пензе
 

В школе №71 в 12 часов дня состоялось заседание оперативного штаба по ситуации с подачей тепла в микрорайоне Север, которое провели глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и зампред Правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

По сообщению начальника Управления по делам ГОЧС города Пензы Алексея Михайлова, в настоящее время магистрали находятся под давлением, с горячим теплоносителем. На данный момент проведена промывка системы. В дома подается тепло, на каждом из них по две бригады осуществляют пуско-наладочные работы.

– Динамика работ, которые ведутся круглосуточно, показывает, что мы должны справиться с задачей, поставленной перед нами губернатором. Мы рассчитываем, что к концу дня тепло поступит во все дома, – сообщил Виктор Кувайцев. 

Глава администрации города Пензы лично проконтролировал ход восстановительных мероприятий.

Новость: Администрация города Пензы 30 января 2017
2017-01-30
Пензенская область в числе регионов, обеспечивших прирост производства мяса птицы в стране
 По итогам 2016 года
 
2017-01-30
В целях безопасности населения!
Росгвардия напоминает о правилах оформления и хранения гражданского оружия
 
2017-01-30
На территории Пензенской области прошли проверки водителей на состояние опьянения
 Сотрудники Госавтоинспекции провели проверки
 
2017-01-30
Изменения в регистрации недвижимости
 Кадастровая палата информирует жителей города Пензы
 
2017-01-30
Обмен лучшими муниципальными практиками
В Правительстве Пензенской области назвали лучшие коллективы городских округов и муниципальных районов
 

Новости партнеров
 
На сайте: 22ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru