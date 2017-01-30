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 Понедельник, 30 января 2017
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Новое имя - новое будущее
Сегодня в Пензе
 
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Все имеет свое название и у всего есть свое имя. Из рядов безымянных учебных учреждений Школа №28 перешла в разряд именных. Учитывая то, что заведение считает своим основным направлением гуманитарную подготовку детей, его руководство не зря выбрало имя известного пензенского историка - Василия Ключевского. Ради получения такого статуса 28-ая школа трудилось целых семь лет.

«Мы приняли решение создать на базе школы олимпиаду, которая проводилась бы по гуманитарным знаниям для детей 10-11 классов по социологии, политологии и истории. Назвали мы эту олимпиаду в честь Василия Ключевского.  В этом году она уже седьмая. Летом у нас родилась идея добиться  этого имени, чтобы сказать, что гуманитарные направления являются приоритетными для развития школы», - отметил директор школы №28 г. Пензы Алексей Мирясов.

В этом есть свой смысл. Пензенский музей Ключевского подписывает соглашение с одноименной школой. Это и учебный процесс улучшит и даст возможность детям культурно просвещаться.

«Все новые школы, которые будут построены в Пензенской области будут именными. Такая концепция в России еще не использовалась. Главная задача заключается в том, что сразу появляются шефы. Сегодня школа подпишет соглашение с музеем им. Ключевского», - добавил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Начать новый период жизни учебного заведения решили в стиле 19 века. Настоящий бал с воспитанниками школы и виртуозными музыкантами.

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