Все имеет свое название и у всего есть свое имя. Из рядов безымянных учебных учреждений Школа №28 перешла в разряд именных. Учитывая то, что заведение считает своим основным направлением гуманитарную подготовку детей, его руководство не зря выбрало имя известного пензенского историка - Василия Ключевского. Ради получения такого статуса 28-ая школа трудилось целых семь лет.

«Мы приняли решение создать на базе школы олимпиаду, которая проводилась бы по гуманитарным знаниям для детей 10-11 классов по социологии, политологии и истории. Назвали мы эту олимпиаду в честь Василия Ключевского. В этом году она уже седьмая. Летом у нас родилась идея добиться этого имени, чтобы сказать, что гуманитарные направления являются приоритетными для развития школы», - отметил директор школы №28 г. Пензы Алексей Мирясов.

В этом есть свой смысл. Пензенский музей Ключевского подписывает соглашение с одноименной школой. Это и учебный процесс улучшит и даст возможность детям культурно просвещаться.

«Все новые школы, которые будут построены в Пензенской области будут именными. Такая концепция в России еще не использовалась. Главная задача заключается в том, что сразу появляются шефы. Сегодня школа подпишет соглашение с музеем им. Ключевского», - добавил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Начать новый период жизни учебного заведения решили в стиле 19 века. Настоящий бал с воспитанниками школы и виртуозными музыкантами.