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 Понедельник, 30 января 2017
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Состоялось первенство Пензенской области по легкой атлетике среди юниоров
Сегодня в Пензе
 

В легкоатлетическом манеже УОР состоялись Чемпионат и первенство Пензенской области по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет.

Учащиеся МБУ ДО ДЮСШ №6 г. Пензы приняли активное участие в турнире. 

В зачет первенства среди юниоров до 23 лет успешным выступлением отметились: 

  • Георгий Мельников занял I место в самой короткой дисциплине 60 м, 
  • Виталий Гаврюшкин – II место в беге на 60 м, 
  • Ирина Русяйкина заняла II место в беге на 400 м с личным рекордом, 
  • Юлия Щетинкина - II место в беге на 60м и III место в беге на 200 м, 
  • Рафаиль Дасаев – III место в беге на 400 и 200 м. 

Из результатов Чемпионата Пензенской области можно выделить Девяткину Ксению, занявшую вторую ступень пьедестала в беге на 400 м. Бастылов Кирилл в финальном забеге на 200 одержал победу с личным рекордом. Илья Строганков, Сергей Борискин и Михаил Кузин также стали призерами в различных дисциплинах. 

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