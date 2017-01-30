Состоялось первенство Пензенской области по легкой атлетике среди юниоров

В легкоатлетическом манеже УОР состоялись Чемпионат и первенство Пензенской области по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет. Учащиеся МБУ ДО ДЮСШ №6 г. Пензы приняли активное участие в турнире. В зачет первенства среди юниоров до 23 лет успешным выступлением отметились: Георгий Мельников занял I место в самой короткой дисциплине 60 м,

Виталий Гаврюшкин – II место в беге на 60 м,

Ирина Русяйкина заняла II место в беге на 400 м с личным рекордом,

Юлия Щетинкина - II место в беге на 60м и III место в беге на 200 м,

Рафаиль Дасаев – III место в беге на 400 и 200 м. Из результатов Чемпионата Пензенской области можно выделить Девяткину Ксению, занявшую вторую ступень пьедестала в беге на 400 м. Бастылов Кирилл в финальном забеге на 200 одержал победу с личным рекордом. Илья Строганков, Сергей Борискин и Михаил Кузин также стали призерами в различных дисциплинах.

Новость: Администрация города Пензы 30 января 2017