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Состоялось первенство Пензенской области по легкой атлетике среди юниоров
Сегодня в Пензе
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В легкоатлетическом манеже УОР состоялись Чемпионат и первенство Пензенской области по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет. Учащиеся МБУ ДО ДЮСШ №6 г. Пензы приняли активное участие в турнире. В зачет первенства среди юниоров до 23 лет успешным выступлением отметились: Из результатов Чемпионата Пензенской области можно выделить Девяткину Ксению, занявшую вторую ступень пьедестала в беге на 400 м. Бастылов Кирилл в финальном забеге на 200 одержал победу с личным рекордом. Илья Строганков, Сергей Борискин и Михаил Кузин также стали призерами в различных дисциплинах.
В легкоатлетическом манеже УОР состоялись Чемпионат и первенство Пензенской области по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет.
Учащиеся МБУ ДО ДЮСШ №6 г. Пензы приняли активное участие в турнире.
В зачет первенства среди юниоров до 23 лет успешным выступлением отметились:
Из результатов Чемпионата Пензенской области можно выделить Девяткину Ксению, занявшую вторую ступень пьедестала в беге на 400 м. Бастылов Кирилл в финальном забеге на 200 одержал победу с личным рекордом. Илья Строганков, Сергей Борискин и Михаил Кузин также стали призерами в различных дисциплинах.
Новость: Администрация города Пензы 30 января 2017
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