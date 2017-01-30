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Сергей Есяков: «Сегодня необходимо серьезно проанализировать случившееся»
Сегодня в Пензе
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- Произошедшее на ТЭЦ-1 в Пензе – это серьезный повод задуматься о сегодняшнем состоянии и о перспективах развития системы теплоснабжения России, - считает Первый заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Сергей Есяков. - Объекты сферы энергетики являются объектами высокой степени ответственности и социальной значимости. Даже малейшие недочеты или сбои в их работе отражаются на жизни людей весьма существенно. Теплоэнергетика – это та сфера, которая обеспечивает стабильное развитие страны в целом, каждого региона, жизнь каждой российской семьи. Вопросы развития этой сферы сегодня – в центре внимания Государственной Думы. Идет активная работа над законопроектом о реформировании российской энергетики. В первом чтении принят законопроект, направленный на изменения договорных и финансовых инструментов системы централизованного теплоснабжения населенных пунктов. Говоря о ЧП в Пензе, я хотел бы выразить искреннее сочувствие семье погибшего работника ТЭЦ. Поддержать тех, кто в той или иной степени пострадал в результате аварии. Восстановительные работы на объекте близятся к завершению, тепло вернулось в школы, медицинские учреждения города. Делается все, чтобы теплом был обеспечен жилой сектор. Огромная благодарность рабочим, специалистам и руководителям, кто задействован в этом сложном процессе восстановления системы теплоснабжения города. Сегодня необходимо серьезно проанализировать случившее, сделать соответствующие выводы и глубоко продумать - что нужно предусмотреть в работе всей городской теплосистемы, чтобы не допустить в дальнейшем подобного. Уверен, для этого в руководстве города, в руководстве сферы энергетики есть все возможности для решения возникшей проблемы.
- Произошедшее на ТЭЦ-1 в Пензе – это серьезный повод задуматься о сегодняшнем состоянии и о перспективах развития системы теплоснабжения России, - считает Первый заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Сергей Есяков.
- Объекты сферы энергетики являются объектами высокой степени ответственности и социальной значимости. Даже малейшие недочеты или сбои в их работе отражаются на жизни людей весьма существенно. Теплоэнергетика – это та сфера, которая обеспечивает стабильное развитие страны в целом, каждого региона, жизнь каждой российской семьи.
Вопросы развития этой сферы сегодня – в центре внимания Государственной Думы. Идет активная работа над законопроектом о реформировании российской энергетики. В первом чтении принят законопроект, направленный на изменения договорных и финансовых инструментов системы централизованного теплоснабжения населенных пунктов.
Говоря о ЧП в Пензе, я хотел бы выразить искреннее сочувствие семье погибшего работника ТЭЦ. Поддержать тех, кто в той или иной степени пострадал в результате аварии.
Восстановительные работы на объекте близятся к завершению, тепло вернулось в школы, медицинские учреждения города. Делается все, чтобы теплом был обеспечен жилой сектор. Огромная благодарность рабочим, специалистам и руководителям, кто задействован в этом сложном процессе восстановления системы теплоснабжения города.
Сегодня необходимо серьезно проанализировать случившее, сделать соответствующие выводы и глубоко продумать - что нужно предусмотреть в работе всей городской теплосистемы, чтобы не допустить в дальнейшем подобного. Уверен, для этого в руководстве города, в руководстве сферы энергетики есть все возможности для решения возникшей проблемы.
Новость: Помощник депутата Государственной Думы РФ Марина Котова 30 января 2017
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