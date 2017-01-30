Обмен лучшими муниципальными практиками

В Правительстве Пензенской области прошло семинар-совещание по обмену лучшими муниципальными практиками социально-экономического развития территорий. В рамках семинара были обсуждены приоритетные направления социально-экономического развития органов местного самоуправления, пути достижения высоких показателей деятельности муниципалитетов, а также итоги деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области за 2016 год.

«Подведение итогов оценки эффективности позволяет определить место и вклад каждого муниципального образования, социально- экономическое развитие региона. Расчет осуществлялся по комплексной оценке показателей эффективности. Всего в расчете эффективности учитывалось 11 показателей»,- говорит Начальник Управления государственного регулирования в экономике и контроля в сфере закупок Министерства экономики Пензенской области, Николай Крутов.

Одним из таких показателей является протяженность автомобильных дорог, не отвечающим нормативным требованиям. В среднем, по области эта цифра составила более 38 процентов.

«Высокий показатель износа дорог в Пензе – 63 %, в Вадинском районе - 63%, в г. Кузнецке - 61,3 %, В Тамалинском и Камешкирском районах по 58 %. Наименьшие показатели износа дорог сложились в следующих районах: Каменский - 18%, Белинский - 18,9%, город Заречный – 20%»,- отмечает Начальник Управления государственного регулирования в экономике и контроля в сфере закупок Министерства экономики Пензенской области, Николай Крутов.

По итогам встречи коллективы администраций городских округов и муниципальных районов, показавшие высокие результаты работы, были награждены Благодарственными письмами Губернатора Пензенской области. Победителями стали коллективы администраций: г. Кузнецка, г. Заречный, Пензенского, Никольского и Бессоновского районов.