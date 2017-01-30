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Изменения в регистрации недвижимости
Сегодня в Пензе
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В настоящее время свидетельство о праве собственности больше не выдаётся. Кадастровый учёт, регистрация возникновения и перехода права подтверждаются выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистрация договора или иной сделки – специальный регистрационной надписью на документе о сделке. После отмены свидетельств сделки с недвижимостью стали более безопасными. Свидетельство не давало покупателю полной гарантии в том, что продавец действительно обладает правами собственности на объект недвижимости. Бумажное свидетельство можно подделать, и поэтому был риск стать жертвой мошенников. Выписку же легко получить любому заинтересованному лицу, информация в них актуальна. Главное же преимущество её в том, что в подлинности сведений в ней не может быть никаких сомнений, так как человек получает её непосредственно из государственного органа, а не от третьих лиц.
В настоящее время свидетельство о праве собственности больше не выдаётся. Кадастровый учёт, регистрация возникновения и перехода права подтверждаются выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистрация договора или иной сделки – специальный регистрационной надписью на документе о сделке.
После отмены свидетельств сделки с недвижимостью стали более безопасными. Свидетельство не давало покупателю полной гарантии в том, что продавец действительно обладает правами собственности на объект недвижимости.
Бумажное свидетельство можно подделать, и поэтому был риск стать жертвой мошенников.
Выписку же легко получить любому заинтересованному лицу, информация в них актуальна. Главное же преимущество её в том, что в подлинности сведений в ней не может быть никаких сомнений, так как человек получает её непосредственно из государственного органа, а не от третьих лиц.
Новость: Дмитрий Раткин 30 января 2017
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