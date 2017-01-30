На территории Пензенской области прошли проверки водителей на состояние опьянения

Сотрудники Госавтоинспекции провели на территории Пензенской области проверки водителей на состояние опьянения. В ходе проведения мероприятий останавливался транспорт для установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения с последующим медицинским освидетельствованием. Жители Пензенской области могут сообщить о случаях управления транспортными средствами нетрезвыми водителями в Дежурную часть ГИБДД по телефонам 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 или 02.

Новость: Дмитрий Раткин 30 января 2017