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 Понедельник, 30 января 2017
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На территории Пензенской области прошли проверки водителей на состояние опьянения
Сегодня в Пензе
 

Сотрудники Госавтоинспекции провели на территории Пензенской области проверки водителей на состояние опьянения.

В ходе проведения мероприятий останавливался транспорт для установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения с последующим медицинским освидетельствованием.

Жители Пензенской области могут сообщить о случаях  управления транспортными средствами нетрезвыми водителями в Дежурную часть ГИБДД по телефонам 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 или 02.

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