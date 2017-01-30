В целях безопасности населения!

Федеральное законодательство гласит: приобретать гражданское оружие могут только совершеннолетние и только после получения соответствующей лицензии в территориальном органе Федеральной службы войск национальной гвардии по месту жительства.

Временно исполняющий обязанности начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области, Роман Анисимов, пояснил: «Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин РФ обязан предоставить заявление в письменном или электронном варианте (через портал Государственных услуг); документ, удостоверяющий гражданство РФ; документы о прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки знаний правил безопасного обращения с оружием; медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием и отсутствии в организме наркотических веществ».

Лицензия действительна шесть месяцев со дня ее выдачи. После приобретения оружия граждане в двухнедельный срок обязаны зарегистрировать его в территориальном органе Федеральной службы войск национальной гвардии.

«Хранить оружие необходимо по месту проживания, в сейфе или металлическом шкафу, без доступа посторонних лиц», — подчеркнул Роман Анисимов.

Не реже одного раза в год сотрудники лицензионно-разрешительной системы войск национальной гвардии РФ могут проверить условия хранения зарегистрированного оружия.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность. А за незаконное хранение, передачу, сбыт и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов — уголовная!