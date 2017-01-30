|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В целях безопасности населения!
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Федеральное законодательство гласит: приобретать гражданское оружие могут только совершеннолетние и только после получения соответствующей лицензии в территориальном органе Федеральной службы войск национальной гвардии по месту жительства.
Временно исполняющий обязанности начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области, Роман Анисимов, пояснил: «Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин РФ обязан предоставить заявление в письменном или электронном варианте (через портал Государственных услуг); документ, удостоверяющий гражданство РФ; документы о прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки знаний правил безопасного обращения с оружием; медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием и отсутствии в организме наркотических веществ».
Лицензия действительна шесть месяцев со дня ее выдачи. После приобретения оружия граждане в двухнедельный срок обязаны зарегистрировать его в территориальном органе Федеральной службы войск национальной гвардии.
«Хранить оружие необходимо по месту проживания, в сейфе или металлическом шкафу, без доступа посторонних лиц», — подчеркнул Роман Анисимов.
Не реже одного раза в год сотрудники лицензионно-разрешительной системы войск национальной гвардии РФ могут проверить условия хранения зарегистрированного оружия.
За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность. А за незаконное хранение, передачу, сбыт и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов — уголовная!
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru