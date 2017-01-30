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Пензенская область в числе регионов, обеспечивших прирост производства мяса птицы в стране
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Минсельхоз России подвел итоги 2016 года по производству продукции птицеводства во всех категориях хозяйств. По итогам 2016 года производство птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств России составило 6,16 млн тонн, что на 2,1% больше уровня 2015 года. В сельскохозяйственных организациях производство данной продукции увеличилось на 2,4% и составило 5,66 млн тонн. Директор Департамента животноводства и племенного дела минсельхоза России Харон Амерханов отметил Пензенскую область в числе регионов, обеспечивших прирост производства мяса птицы в сельскохозяйственных организациях. Для Пензенской области животноводство остается стратегической отраслью. В 2016 году производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 285 тыс. тонн, что 12,2% больше уровня 2015 года.
Минсельхоз России подвел итоги 2016 года по производству продукции птицеводства во всех категориях хозяйств. По итогам 2016 года производство птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств России составило 6,16 млн тонн, что на 2,1% больше уровня 2015 года. В сельскохозяйственных организациях производство данной продукции увеличилось на 2,4% и составило 5,66 млн тонн.
Директор Департамента животноводства и племенного дела минсельхоза России Харон Амерханов отметил Пензенскую область в числе регионов, обеспечивших прирост производства мяса птицы в сельскохозяйственных организациях.
Для Пензенской области животноводство остается стратегической отраслью. В 2016 году производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 285 тыс. тонн, что 12,2% больше уровня 2015 года.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 30 января 2017
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