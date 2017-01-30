НА ПРИЁМ К ГЛАВНОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУ РЕГИОНА

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На личный приём граждан к начальнику Управления МВД России по Пензенской области Юрию Рузляеву обратилось порядка 20 человек по разным вопросам. Так Валерия Сиренко рассказала руководителю Управления о ситуации, в которой она оказалась.
«Мы с отцом продали квартиру, наняли строительную организацию, чтобы построить дом. Деньги, которые по документам шли на использование строительных материалов, а это порядка 800 тысяч рублей, подрядчик присвоил себе»,- рассказывает Валерия Сиренко.
Юрий Рузляев объяснил, что данная ситуация относится к гражданско-правовым отношениям, поэтому для взыскания излишне уплаченной суммы ей следует обращаться в суд. Мария Колганова, обратившаяся на прием к начальнику УМВД, пожаловалась на действия знакомого, который вошел в доверие к ней и ее мужу.
«Он нам так вошел в душу, что через год уговорил нас заложить дом»,- рассказывает пострадавшая.
Вырученные с продажи дома деньги мужчине нужны были на развитие бизнеса. Как оказалось впоследствии, у злоумышленника на тот момент имелись многочисленные долги. Юрий Рузляев дал указание подчиненным провести необходимые проверочные действия и на их основе принять процессуальное решение. Всего приём граждан длился более двух часов.
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