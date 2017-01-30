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Грабовский грабеж
Сегодня в Пензе
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Чтобы облегчить наркоманские мучения, двое жителей села Грабово решились на преступление. Приметив свою престарелую жертву, злоумышленники пробрались к ней в дом. Пока один из них держал старушку, второй искал заветные денежки. Подозреваемые ушли с добычей, но бабушка уже звонила в полицию.
«В течение дежурных суток личность преступников была установлена. Подозреваемыми оказались местные жители – знакомые потерпевшей. Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений», - отметил Алексей Шокуров начальник СО УМВД РФ по Бессоновскому району Пензенской области
Двое молодых людей украли у пенсионерки 90 тысяч рублей. К счастью далеко уйти они не смогли. Сколько не бегай, а от полиции не скрыться. Злоумышленников задержали и доставили в участок.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по 161 статье «Совершение грабежа группой лиц по предварительному сговору», - добавил Алексей Шокуров
От былой прыти наглецов не осталось и следа. Подозреваемые в участке тише воды, ниже травы. К сожалению, поправить свое положение примерным поведением вряд ли удастся.
«Я раскаиваюсь. Прошу у людей, которым я причинил зло, простить меня, если смогут», - сказал подозреваемый.
Сложно поверить человеку, который в полицию ходит как к себе домой. На счету злоумышленника уже не одно преступление и все по той же статье. Теперь молодые люди ожидают своего суда под стражей служителей закона.
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