Губернатор распорядился обеспечить контроль над завершением ликвидации аварии на ТЭЦ-1

В правительстве области глава региональной исполнительной власти провёл рабочее совещание по вопросу обеспечения теплом жителей города Пензы. В обсуждении текущей ситуации, связанной с устранением коммунальной аварии, приняли участие члены пензенского правительства, руководители областного центра, представители территориальных управлений федеральных ведомств, а также теплоснабжащих организаций региона.



Напомним, что после проведения аварийно-восстановительных работ в пятницу, 27 января 2017 года в 19 часов теплоноситель был подан на все объекты. Однако по техническим причинам гидравлические параметры были восстановлены лишь к 6 утра следующего дня. В процессе аварийной ситуации на внутриквартальных и внутридомовых сетях теплоснабжения произошли сбои в подаче тепла, что повлекло многочисленные обращения горожан с жалобами на отсутствие отопления и горячего водоснабжения в их квартирах.



С 27.01.2017 по 30.01.2017 круглосуточно велись работы по отогреву воздушных сетей отопления, частичная их замена, замена внутренней разводки в домах граждан. Одновременно, с устранением порывов и сбоев на сетях теплоснабжения, осуществлялись аварийно-восстановительные работы в котлотурбинном цехе филиала Пензенский ПАО «Т плюс» - ТЭЦ-1. Производилась опрессовка сетей теплоснабжения и внутриквартирных систем, подготовка к приёму теплоносителя. Ежесуточно в работах на теплосетях было задействовано более 50 бригад – свыше 250 человек и 19 единиц техники.



30 января 2017 года, по состоянию на 16 часов основные работы по устранению последствий аварии выполнены. Завершено заполнение тепломагистральных сетей теплоносителем. Параметры гидравлического режима в тепловой сети находятся в норме. Ведутся работы по локальным участкам для подачи тепла конечному потребителю.



«Круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад и работа «горячих линий» должны быть продолжены и после полной подачи тепла», - распорядился Иван Белозерцев.



«Мы должны быть уверены в том, что все жилые строения, включая частный сектор, объекты социальной инфраструктуры стопроцентно обеспечены теплом и горячим водоснабжением», - пояснил он.



Губернатор поручил подробно проанализировать действия всех служб и структур во время коммунальной аварии на ТЭЦ-1 и впредь работу областной комиссии по чрезвычайным ситуациям планировать, моделируя подобные экстраординарные события, нацеливая на отработку координации действий всех ведомств региона.



«К ликвидации аварий надо готовиться заранее. И хотя процесс устранения последствий был организован чётко и слаженно, проблемные вопросы, всё же были, их надо учесть в будущем. Какие моменты мы упустили, что можно было бы сделать, чтобы повысить эффективность действий – всё это должно быть зафиксировано на бумаге. Данный опыт поможет нам избежать повторения подобных проблем», - подчеркнул глава субъекта федерации.



«Выводы должны сделать все ответственные лица», - резюмировал он.

Новость: Правительство Пензенской области 31 января 2017