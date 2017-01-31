Режим чрезвычайной ситуации в Пензенской области отменен

Соответствующее распоряжение в понедельник, 30 января 2017 года подписал губернатор Иван Белозерцев. Документ вступил в силу. Напомним, что режим ЧС был введен вечером 27 января в связи с аварией на ТЭЦ-1. В результате принудительной остановки турбогенератора произошло изменение гидравлического режима в тепловой сети, гидроударам и, как следствие, привело к порывам на магистральных сетях. Понижение температуры теплоносителя было зафиксировано в квартирах более 75 000 тысяч жителей г.Пензы. В настоящий момент основные работы по устранению последствий аварии выполнены.

Новость: Правительство Пензенской области 31 января 2017