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 Вторник, 31 января 2017
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Режим чрезвычайной ситуации в Пензенской области отменен
Сегодня в Пензе
 

Соответствующее распоряжение  в понедельник, 30 января 2017 года подписал губернатор Иван Белозерцев.

Документ вступил в силу.

Напомним, что режим ЧС был введен вечером 27 января в связи с аварией на ТЭЦ-1.  В результате принудительной остановки турбогенератора произошло изменение гидравлического режима в тепловой сети, гидроударам и, как следствие, привело к   порывам на магистральных сетях. Понижение температуры теплоносителя было зафиксировано в квартирах  более 75 000 тысяч жителей г.Пензы.

В настоящий момент основные работы по устранению последствий аварии выполнены.

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