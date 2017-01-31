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60 классов закрыты на карантин в Пензе
Сегодня в Пензе
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Все школы города Пензы функционируют в обычном режиме. Об этом сообщил начальник Управления образования города Юрий Голодяев. На сегодняшний день на карантин закрыто 60 классов в 26 образовательных учреждениях. В общей сложности из общего числа школьников число заболевших составляет 12,2%. - Ситуация находится на контроле, - добавил Юрий Голодяев. – Руководители образовательных учреждения ежедневно проводят мониторинг и докладывают о ситуации. При необходимости медицинские работники осматривают школьников.
Все школы города Пензы функционируют в обычном режиме. Об этом сообщил начальник Управления образования города Юрий Голодяев.
На сегодняшний день на карантин закрыто 60 классов в 26 образовательных учреждениях. В общей сложности из общего числа школьников число заболевших составляет 12,2%.
- Ситуация находится на контроле, - добавил Юрий Голодяев. – Руководители образовательных учреждения ежедневно проводят мониторинг и докладывают о ситуации. При необходимости медицинские работники осматривают школьников.
Новость: Администрация города Пензы 31 января 2017
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