60 классов закрыты на карантин в Пензе

Все школы города Пензы функционируют в обычном режиме. Об этом сообщил начальник Управления образования города Юрий Голодяев.

На сегодняшний день на карантин закрыто 60 классов в 26 образовательных учреждениях. В общей сложности из общего числа школьников число заболевших составляет 12,2%.

- Ситуация находится на контроле, - добавил Юрий Голодяев. – Руководители образовательных учреждения ежедневно проводят мониторинг и докладывают о ситуации. При необходимости медицинские работники осматривают школьников.