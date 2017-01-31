|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Час без интернета»
Сегодня в Пензе
|
Специалисты МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы провели акцию «Час без интернета» на базе школы №12 г. Пензы имени В.В. Тарасова. На один урок ребятам предложили отказаться от телефонов и гаджетов и провести досуг за настольными и подвижными играми. «Боулинг», «Скажи иначе», «Лото», «Головоломка», «Твистер» вызвали у участников такую бурю положительных эмоций, что об интернете никто не вспомнил. Организаторы мероприятия: МБУ МЦ «Юность» г. Пензы при участии студентов ГБПОУ «Пензенский колледж искусств».
Специалисты МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы провели акцию «Час без интернета» на базе школы №12 г. Пензы имени В.В. Тарасова.
На один урок ребятам предложили отказаться от телефонов и гаджетов и провести досуг за настольными и подвижными играми. «Боулинг», «Скажи иначе», «Лото», «Головоломка», «Твистер» вызвали у участников такую бурю положительных эмоций, что об интернете никто не вспомнил.
Организаторы мероприятия: МБУ МЦ «Юность» г. Пензы при участии студентов ГБПОУ «Пензенский колледж искусств».
Новость: Администрация города Пензы 31 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru