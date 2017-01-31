Специалисты МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы провели акцию «Час без интернета» на базе школы №12 г. Пензы имени В.В. Тарасова. На один урок ребятам предложили отказаться от телефонов и гаджетов и провести досуг за настольными и подвижными играми. «Боулинг», «Скажи иначе», «Лото», «Головоломка», «Твистер» вызвали у участников такую бурю положительных эмоций, что об интернете никто не вспомнил. Организаторы мероприятия: МБУ МЦ «Юность» г. Пензы при участии студентов ГБПОУ «Пензенский колледж искусств».

Новость: Администрация города Пензы 31 января 2017