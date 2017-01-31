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 Вторник, 31 января 2017
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«День онколога»
Сегодня в Пензе
 

Министерство здравоохранения Пензенской области информирует население региона о возобновлении практики "медицинских субботников", столь полюбившихся жителям. 
  
В рамках Международного дня борьбы против  рака, отмечаемого ежегодно 4 февраля, в субботу, 4 февраля 2017 года, в медицинских организациях Пензенской области состоится профилактическая акция «День онколога».
 
«Основная цель международного дня борьбы против рака – привлечение  внимание общественности к этой глобальной проблеме, а также напоминание о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания», - говорит главный врач Областного онкологического диспансера Виталий Серебряков.

В этот же день Областной онкологический диспансер приглашает жителей Пензенской области  на «День открытых дверей», когда в поликлинике ООД, по адресу: г. Пенза, пр-т Строителей, 37а, будет организован прием врачами-онкологами и гематологами. 

«В нашем лечебном учреждении «День открытых дверей» мы проводим, в первую очередь, в целях приближения первичной специализированной медицинской помощи населению Пензенской области, а также обеспечения условий для раннего выявления злокачественных новообразований  визуальных локализаций, в том числе кожи и молочной железы», - подчеркнул руководитель.

Все, кому не безразлично свое здоровье, могут посетить врачей-онкологов в поликлиниках по месту жительства, записавшись на прием через сайт «Penzadoctor».

Запись на прием к врачу-онкологу ГБУЗ «Городская поликлиника» помимо интернета осуществляется также по единому телефону контакт-центра: 999-130. 

Для посещения Областного онкологического диспансера, необходимо записаться  предварительно по телефонам: 41-43-53 или 41-53-43. 

При себе иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт. 

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