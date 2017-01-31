Министерство здравоохранения Пензенской области информирует население региона о возобновлении практики "медицинских субботников", столь полюбившихся жителям.



В рамках Международного дня борьбы против рака, отмечаемого ежегодно 4 февраля, в субботу, 4 февраля 2017 года, в медицинских организациях Пензенской области состоится профилактическая акция «День онколога».



«Основная цель международного дня борьбы против рака – привлечение внимание общественности к этой глобальной проблеме, а также напоминание о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания», - говорит главный врач Областного онкологического диспансера Виталий Серебряков.



В этот же день Областной онкологический диспансер приглашает жителей Пензенской области на «День открытых дверей», когда в поликлинике ООД, по адресу: г. Пенза, пр-т Строителей, 37а, будет организован прием врачами-онкологами и гематологами.



«В нашем лечебном учреждении «День открытых дверей» мы проводим, в первую очередь, в целях приближения первичной специализированной медицинской помощи населению Пензенской области, а также обеспечения условий для раннего выявления злокачественных новообразований визуальных локализаций, в том числе кожи и молочной железы», - подчеркнул руководитель.



Все, кому не безразлично свое здоровье, могут посетить врачей-онкологов в поликлиниках по месту жительства, записавшись на прием через сайт «Penzadoctor».



Запись на прием к врачу-онкологу ГБУЗ «Городская поликлиника» помимо интернета осуществляется также по единому телефону контакт-центра: 999-130.



Для посещения Областного онкологического диспансера, необходимо записаться предварительно по телефонам: 41-43-53 или 41-53-43.



При себе иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 31 января 2017