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 Вторник, 31 января 2017
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«Поиск-вездеход». 10 лет
Сегодня в Пензе
 

Торжественное мероприятие, посвященное десятилетней годовщине с момента образования первого поискового отряда города Пензы «Поиск-вездеход».

Участников торжества и руководителя отряда Ларису Казакову поздравил заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов. Кроме того, прозвучали поздравления от  представителей Законодательного собрания региона, Министерства образования Пензенской области, областного Совета ветеранов, а также родственников бойцов, чьи имена удалось установить поисковикам.

За годы работы поисковый отряд совершил 20 полевых поисковых экспедиций в Краснодарский край, Тверскую, Новгородскую, Тульскую, Новгородскую области, а также Гомельскую область Республики Беларусь, поднял 528 останков солдат и офицеров Красной Армии, обнаружил 59 медальонов, 1 «Орден Красной звезды», медаль «За боевые заслуги», медаль «За Отвагу».  За время деятельности отряда были установлены личности 31 бойца, восемь из которых являютс уроженцами Пензенской области.

В адрес отряда было сказано много теплых слов и поздравлений, наиболее активные поисковики были отмечены Благодарностями губернатора Пензенской области и Регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Пензенской области.

Студенты в свою очередь провели экскурсию по передвижной тематической выставке отряда, показали литературно-музыкальную экспозицию. В этот день торжественную присягу приняли 13 новых членов отряда, прошедших обучение в дни осенних каникул в учебно-тренировочном лагере «Школа молодого поисковика». На данный момент «Поиск-вездеход» является самым многочисленным отрядом в регионе и самым результативным.

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