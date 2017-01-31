Неоконченные квартеты в исполнении «Премьеры»

Новую программу под названием «Неоконченные квартеты» представил струнный квартет «Премьера». В исполнении коллектива, который является лауреатом премии им. М.Ю. Лермонтова и лауреатом премии Губернатора Пензенской области, прозвучали квартеты знаменитых композиторов, которые по разным обстоятельствам остались незавершенными.

В программе прозвучали юношеский квартет П. И. Чайковского, который он написал, будучи студентом Петербургской консерватории; неоконченный квартет Ф. Шуберта, который наряду с его «неоконченной симфонией» стал общепризнанным шедевром классической музыки; последний квартет основателя этого жанра Й. Гайдна (композитор несколько раз пытался его закончить, но, в конце концов, признался, что «стар и слаб»), а также сочинения И. С. Баха, С. В. Рахманинова, Э. Грига.