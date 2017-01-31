|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Неоконченные квартеты в исполнении «Премьеры»
Сегодня в Пензе
|
Новую программу под названием «Неоконченные квартеты» представил струнный квартет «Премьера». В исполнении коллектива, который является лауреатом премии им. М.Ю. Лермонтова и лауреатом премии Губернатора Пензенской области, прозвучали квартеты знаменитых композиторов, которые по разным обстоятельствам остались незавершенными. В программе прозвучали юношеский квартет П. И. Чайковского, который он написал, будучи студентом Петербургской консерватории; неоконченный квартет Ф. Шуберта, который наряду с его «неоконченной симфонией» стал общепризнанным шедевром классической музыки; последний квартет основателя этого жанра Й. Гайдна (композитор несколько раз пытался его закончить, но, в конце концов, признался, что «стар и слаб»), а также сочинения И. С. Баха, С. В. Рахманинова, Э. Грига.
Новую программу под названием «Неоконченные квартеты» представил струнный квартет «Премьера». В исполнении коллектива, который является лауреатом премии им. М.Ю. Лермонтова и лауреатом премии Губернатора Пензенской области, прозвучали квартеты знаменитых композиторов, которые по разным обстоятельствам остались незавершенными.
В программе прозвучали юношеский квартет П. И. Чайковского, который он написал, будучи студентом Петербургской консерватории; неоконченный квартет Ф. Шуберта, который наряду с его «неоконченной симфонией» стал общепризнанным шедевром классической музыки; последний квартет основателя этого жанра Й. Гайдна (композитор несколько раз пытался его закончить, но, в конце концов, признался, что «стар и слаб»), а также сочинения И. С. Баха, С. В. Рахманинова, Э. Грига.
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 31 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru