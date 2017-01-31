ХК «Дизель» начал домашнюю серию с поражения от ХК «Челмет» в серии буллитов со счетом 3:4 Б.

Сделав хороший задел в первом периоде, по ходу матча желто-синие растеряли свое преимущество в две шайбы, и в итоге уступили гостям в серии штрафных бросков.

В 43 матчах пензенский «Дизель» набрал 63 турнирных очка, что соответствует 18-й строчке в таблице. От плей-офф «желто-синих» отделяют два пункта «Дизель» (Пенза) – «Челмет» (Челябинск) 3:4 (шб) (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1).

Голы: Андрей Кузьмин, Виктор Луговской, Илья Ямкин – Семен Афонасьевский, Игорь Валеев, Александр Тридчиков, Артем Савенькаев (победный буллит).

Броски: 47 (32 в створ ворот) – 51 (32).

Штраф: 12 минут – 34 минуты.

В Пензе 1 февраля 2017 года команда Сергея Лопушанского встретится с «Южным Уралом» из Орска. Этот матч станет вторым в последней домашней серии регулярного чемпионата ВХЛ.