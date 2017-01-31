Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 31 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
ХК «Дизель» начал домашнюю серию с поражения
Сегодня в Пензе
 

ХК «Дизель» начал домашнюю серию с поражения от ХК «Челмет» в серии буллитов со счетом 3:4 Б.

Сделав хороший задел в первом периоде, по ходу матча желто-синие растеряли свое преимущество в две шайбы, и в итоге уступили гостям в серии штрафных бросков.

В 43 матчах пензенский «Дизель» набрал 63 турнирных очка, что соответствует 18-й строчке в таблице. От плей-офф «желто-синих» отделяют два пункта «Дизель» (Пенза) – «Челмет» (Челябинск) 3:4 (шб) (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1).

Голы: Андрей Кузьмин, Виктор Луговской, Илья Ямкин – Семен Афонасьевский, Игорь Валеев, Александр Тридчиков, Артем Савенькаев (победный буллит).

Броски: 47 (32 в створ ворот) – 51 (32).

Штраф: 12 минут – 34 минуты.

В Пензе 1 февраля 2017 года команда Сергея Лопушанского встретится с «Южным Уралом» из Орска. Этот матч станет вторым в последней домашней серии регулярного чемпионата ВХЛ.

Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 31 января 2017
2017-01-31
Организованы работы по сколу наледи на тротуарах города
 В Пензе продолжается работа по благоустройству
 
2017-01-31
Представителям общественности Железнодорожного района города Пензы вручили благодарности
 Подведение итогов за 2016 год
 
2017-01-31
Пензенские онкологи освоили новую высокотехнологичную методику
 Мастер-класс был посвящен избранным вопросам хирургии печени
 
2017-01-31
Юные спортсмены успешно выступили на Кубке Пензенской области по спортивному ориентированию
 28-29 января состоялся Кубок Пензенской области по спортивному ориентированию на лыжах
 
2017-01-31
В храме искусств г. Пензы состоялся Вечер вокальной музыки
 В картинной галерее состоялся вечер вокальной музыки вокального отделения колледжа искусств
 

Новости партнеров
 
На сайте: 40ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru