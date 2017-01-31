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«Компьютерные науки: особенности преподавания Java в школе»
Сегодня в Пензе
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В Институте регионального развития Пензенской области стартовал 3-дневный семинар для учителей информатики «Компьютерные науки: особенности преподавания Java в школе». Семинар собрал 28 педагогов из Пензы и области, которые реализуют (или приступают к реализации) образовательную технологию "Компьютерные науки". Сегодня на семинаре рассматриваются основы объектно-ориентированного программирования на Java, в последующие дни будут рассмотрены вопросы создания кроссплатформенных приложений с оконным интерфейсом и программирование для операционной системы "Андроид". В качестве преподавателя на семинаре выступил организатор Пензенской заочной школы программирования, учитель информатики, директор МОБУ СОШ с. Ленино И.Б. Емельянов. Он представил участникам семинара свою авторскую работу - методические рекомендации к преподаванию курса "Компьютерные науки: язык Java".
В Институте регионального развития Пензенской области стартовал 3-дневный семинар для учителей информатики «Компьютерные науки: особенности преподавания Java в школе».
Семинар собрал 28 педагогов из Пензы и области, которые реализуют (или приступают к реализации) образовательную технологию "Компьютерные науки". Сегодня на семинаре рассматриваются основы объектно-ориентированного программирования на Java, в последующие дни будут рассмотрены вопросы создания кроссплатформенных приложений с оконным интерфейсом и программирование для операционной системы "Андроид".
В качестве преподавателя на семинаре выступил организатор Пензенской заочной школы программирования, учитель информатики, директор МОБУ СОШ с. Ленино И.Б. Емельянов. Он представил участникам семинара свою авторскую работу - методические рекомендации к преподаванию курса "Компьютерные науки: язык Java".
Новость: Министерство образования Пензенской области 31 января 2017
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