В Институте регионального развития Пензенской области стартовал 3-дневный семинар для учителей информатики «Компьютерные науки: особенности преподавания Java в школе».

Семинар собрал 28 педагогов из Пензы и области, которые реализуют (или приступают к реализации) образовательную технологию "Компьютерные науки". Сегодня на семинаре рассматриваются основы объектно-ориентированного программирования на Java, в последующие дни будут рассмотрены вопросы создания кроссплатформенных приложений с оконным интерфейсом и программирование для операционной системы "Андроид".

В качестве преподавателя на семинаре выступил организатор Пензенской заочной школы программирования, учитель информатики, директор МОБУ СОШ с. Ленино И.Б. Емельянов. Он представил участникам семинара свою авторскую работу - методические рекомендации к преподаванию курса "Компьютерные науки: язык Java".



Курс "Компьютерные науки" реализуется в области с 2011 года как совместный проект с израильскими педагогами. В 2015 году проект завершился внедрением курса в 57 общеобразовательных организациях из 22 муниципальных образований Пензенской области и с 2016 года перешел в статус образовательной технологии.