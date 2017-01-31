Материально наградят работников, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1

Губернатор распорядился поблагодарить и материально отметить специалистов, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1.



Давая поручения, направленные на завершение работ по устранению коммунальной аварии в городе Пензе, глава региона особо остановился на теме координации всех служб и ведомств, продемонстрировавших умение достаточно эффективно действовать в непредсказуемых условиях чрезвычайной ситуации в целях решения общей задачи.



«Я отмечаю слаженную работу правительства Пензенской области, администрации города Пензы, представителей Группы «Т Плюс», всех теплоснабжающих организаций, которые оказали поддержку в нештатной ситуации», - сообщил Иван Белозерцев.



«Особо хотел бы подчеркнуть вклад рядовых специалистов - представителей аварийно-восстановительных бригад. Они работали круглые сутки в сильный мороз, их самоотверженный труд не должен остаться без внимания», - обозначил он свою позицию.



Губернатор распорядился подготовить благодарственные письма, организовать мероприятия, в рамках которых поблагодарить и материально отметить в торжественной обстановке всех, кто в форс-мажорной ситуации боролся за благополучие пензенцев. И днём, и ночью работал на то, чтобы в домах горожан появилось тепло. Провести указанные мероприятия надлежит не только в рамках конкретных предприятий ЖКХ, но и на муниципальном уровне, в администрации города Пензы.

Новость: Правительство Пензенской области 31 января 2017