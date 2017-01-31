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 Вторник, 31 января 2017
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Спектакли фестиваля «Золотая Маска» могут посмотреть пензенцы на большом экране
Сегодня в Пензе
 

Управление культуры и архива Пензенской области информирует: с февраля по апрель 2017 года в Москве пройдет XXIII фестиваль «Золотая Маска», который завершится 19 апреля 2017 года Торжественной Церемонией вручения Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» - высшей профессиональной награды России. «Золотая Маска» - это театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее яркие постановки прошедшего сезона. Масштабный форум, на протяжении уже 23 лет дающий возможность увидеть максимально полную картину российской театральной жизни.

Участие в фестивале – почетная миссия театра, показывающее как высокую оценку со стороны профессионального сообщества, так и признание зрителей, доступность для которых настоящего, серьезного и волнующего, театрального искусства является важной для всех нас задачей. К сожалению, не все потенциальные зрители имеют возможность увидеть главные театральные события и их героев.

Именно поэтому третий год подряд фестиваль при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводит исключительную по своей значимости программу «Золотая Маска» в кино», в рамках которой трансляции спектаклей-номинантов и лауреатов премии проходят в кинотеатрах более чем 40 российских городов. Благодаря проекту постановки лучших театров становятся доступны самому широкому кругу зрителей не только в Москве, но и во многих регионах страны. Театральное искусство высокого уровня, не теряя собственной ценности и исключительности, окажется ближе к тем, кто отделен от столицы в силу географических расстояний.

В Пензе показы спектаклей пройдут в одном из кинотеатров города по следующему графику:

17 февраля – балет «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета;

22 марта – спектакль «Жизнь и судьба»» Малого драматического театра – Театра Европы;

02 апреля – спектакль «Гроза» Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова;

14 апреля 2017 – спектакль «Война и мир. Начало романа» Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 31 января 2017
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