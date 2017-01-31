1 февраля выпускники прошлых лет напишут итоговое сочинение для допуска к основному экзамену

01 февраля 2017 года в образовательных организациях Пензенской области состоится итоговое сочинение (изложение) для обучающихся, повторно допущенных к итоговому сочинению (изложению), лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выпускников прошлых лет.

В нем примут участие 49 обучающихся школ, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выпускников прошлых лет, из них 42 участника будут писать итоговое сочинение, 7 человек - итоговое изложение.

Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем году:

- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»);

- обучающиеся, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

- обучающиеся, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).

Для выпускников 2016-2017 учебного года написание итогового сочинения (изложения) является обязательным этапом завершения среднего образования и рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». К сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена будут допускаться только выпускники, получившие «зачет». Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, пишут итоговое сочинение по желанию.

Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения итогового сочинения по местному времени размещаются на официальном информационном портале единого государственного экзамена ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), а также на официальном сайте ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (rustest.ru).

Время написания сочинения – 3 часа 55 минут.

Выпускникам разрешается пользоваться орфографическим словарём, выданным членами комиссии, участвующими в организации проведения итогового сочинения (изложения).

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые словари.

Итоговое сочинение в дальнейшем может учитываться при приёме абитуриентов. В этом случае вузы сами оценят сочинение в баллах.