Антибиотики должны отпускаться только по рецепту врача

Совещание с руководителями медицинских организаций Пензенской области по вопросу рецептурного отпуска лекарственных препаратов, особенно группы антибиотиков, было проведено в понедельник , 30 января 2017 года, в региональном Минздраве.



Участие в работе совещания приняли представители территориального органа Росздравнадзора по Пензенской области, а также фармацевтических организаций.



«В настоящее время Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения усилила требования к соблюдению законодательства при отпуске лекарственных препаратов, особенно группы антибиотиков, - сообщила начальник отдела Территориального органа Росздравнадзора по Пензенской области Ирина Бузина. - Лекарственные средства, на упаковке которых стоит пометка «отпускается по рецепту врача», должны отпускаться аптечными организациями только по рецептам, оформленным в установленном порядке на рецептурных бланках соответствующих форм».



Требования рецептурного отпуска диктуются свойствами лекарственных препаратов, прописанных в инструкции по применению. Установлено, что бесконтрольный прием лекарств может повлечь за собой угрозу жизни, вплоть до летального исхода.



Выписка рецептурных бланков осуществляется медицинским работником в поликлинике по месту жительства. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ Министерство здравоохранения Пензенской области считает необходимым акцентировать внимание населения, что при появлении первых признаков простуды необходимо вызвать врача на дом. Напоминаем, что вызов врача на дом для взрослого и детского населения через контакт-центры продлен до 19.00 и осуществляется 6 дней в неделю.



После осмотра и постановки диагноза врачом на дому назначается лекарственный препарат, на который выписывается рецепт по форме.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 31 января 2017