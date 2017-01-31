В храме искусств г. Пензы состоялся Вечер вокальной музыки

В Пензенской картинной галерее - храме искусств, состоялся Вечер вокальной музыки Вокального отделения колледжа искусств. В программе прозвучали бессмертные произведения русских и зарубежных композиторов, а также сцены из опер и оперетт.



В концерте принимали участие студенты 1-4 курсов ведущих педагогов колледжа. Для них выступление в Зеленом зале картинной галереи было очень ответственным событием, ведь на этой площадке выступали многие лауреаты престижных музыкальных конкурсов и знаменитые солисты, но ребята справились с волнением и достойно выступили на концерте. Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 31 января 2017