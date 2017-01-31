|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Юные спортсмены успешно выступили на Кубке Пензенской области по спортивному ориентированию
Сегодня в Пензе
|
28-29 января состоялся Кубок Пензенской области по спортивному ориентированию на лыжах. Второй год данные соревнования под патронажем Федерации спортивного ориентирования Пензенской области проводятся на Городищенской земле. В лесном массиве Мусиновым Александром Сергеевичем, педагогом дополнительного образования областной станции юных туристов, подготовлены лыжни протяженностью более 20 км. В Кубке приняли участие спортсмены из Пензы, Шемышейского и Мокшанского районов, г.Саратова, г.Заречного (всего 13 команд). Успешно выступили спортсмены Пензенской областной станции юных туристов. За два дня соревнований юные ориентировщики завоевали в личном зачете 23 призовых места: Вадим Нефёдов, Алексей Захаров, Андрей Епифанов, Валерия Бурмистрова, Ещенков Антон – 1 место, Елена Фомина – 2 место, Татьяна Еськина, Анастасия Белякова и Андрей Чесноков заняли 3 место.
28-29 января состоялся Кубок Пензенской области по спортивному ориентированию на лыжах. Второй год данные соревнования под патронажем Федерации спортивного ориентирования Пензенской области проводятся на Городищенской земле. В лесном массиве Мусиновым Александром Сергеевичем, педагогом дополнительного образования областной станции юных туристов, подготовлены лыжни протяженностью более 20 км.
В Кубке приняли участие спортсмены из Пензы, Шемышейского и Мокшанского районов, г.Саратова, г.Заречного (всего 13 команд). Успешно выступили спортсмены Пензенской областной станции юных туристов. За два дня соревнований юные ориентировщики завоевали в личном зачете 23 призовых места: Вадим Нефёдов, Алексей Захаров, Андрей Епифанов, Валерия Бурмистрова, Ещенков Антон – 1 место, Елена Фомина – 2 место, Татьяна Еськина, Анастасия Белякова и Андрей Чесноков заняли 3 место.
Новость: Министерство образования Пензенской области 31 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru