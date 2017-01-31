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 Вторник, 31 января 2017
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Юные спортсмены успешно выступили на Кубке Пензенской области по спортивному ориентированию
Сегодня в Пензе
 

28-29 января состоялся Кубок Пензенской области по спортивному ориентированию на лыжах. Второй год данные соревнования под патронажем Федерации спортивного ориентирования Пензенской области проводятся на Городищенской земле. В лесном массиве Мусиновым Александром Сергеевичем, педагогом дополнительного образования областной станции юных туристов, подготовлены лыжни протяженностью более 20 км.

В Кубке приняли участие спортсмены из Пензы, Шемышейского и Мокшанского районов, г.Саратова, г.Заречного (всего 13 команд). Успешно выступили спортсмены Пензенской областной станции юных туристов. За два дня соревнований юные ориентировщики завоевали в личном зачете 23 призовых места: Вадим Нефёдов, Алексей Захаров, Андрей Епифанов, Валерия Бурмистрова, Ещенков Антон – 1 место, Елена Фомина – 2 место, Татьяна Еськина, Анастасия Белякова и Андрей Чесноков заняли 3 место.

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