Пензенские онкологи освоили новую высокотехнологичную методику

Возможность продемонстрировать свои уникальные разработки, а также перенять опыт коллег из других регионов, была у наших врачей онкологов в рамках мастер-класса для врачей – хирургов, который состоялся на минувшей неделе в Нижнем Новгороде в хирургической клинике ПОМЦ ФМБА России на базе 1-й клинической больницы.



Обмен опытом был организован главным специалистом по хирургии ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, главным внештатным трансплантологом Министерства здравоохранения Нижегородской области, членом экспертного совета по трансплантологии Министерства здравоохранения России, д.м.н., зав. кафедрой хирургических болезней ГБОУ ВПО НижГМА Владимиром Загайновым.



В мастер-классе приняли участие хирурги из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Иваново, а также делегация врачей хирургов-онкологов из Пензы.



Мастер-класс был посвящен избранным вопросам хирургии печени, поджелудочной железы и пищевода. Нижегородским специалистам удалось разработать особый подход в применении трансплантационных технологий резекционной хирургии печени. При проведении подобных операций удается избежать трансплантации печени. Пациенту после проведения таких вмешательств не нужно стоять в очереди на пересадку печени и в дальнейшем не надо принимать имунносупрессивные препараты. Подобная практика дает сильный толчок в развитии хирургических технологий.

В России подобный подход, используется только в Нижнем Новгороде, Москве и Новосибирске.



Теперь и пензенские специалисты смогли перенять и освоить новую высокотехнологичную методику, применяемую при новообразованиях печени.



«Печень в организме человека - орган, который чаще всего подвержен развитию в нем метастатических образований, - говорит главный внештатный онколог Пензенской области Дмитрий Чичеватов. – Поэтому данный метод перспективен для нас в части лечения пациентов не только с первичными заболеваниями печени, но и ее метастатических поражений».



В рамках мастер-класса д.м.н., профессор, заместитель главного врача ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», главный онколог Пензенской области Дмитрий Чичеватов представил коллегам и свою уникальную разработку, применяемую в хирургии пищевода.



«Безусловно, непосредственное участие в подобных мастер-классах, возможность оперировать по новым методикам и наше профессиональное сотрудничество с коллегами из других субъектов способствует развитию онкологической службы, в частности, в своих регионах», - констатировал Дмитрий Андреевич по итогам командировки.