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Пензенские онкологи освоили новую высокотехнологичную методику
Сегодня в Пензе
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Возможность продемонстрировать свои уникальные разработки, а также перенять опыт коллег из других регионов, была у наших врачей онкологов в рамках мастер-класса для врачей – хирургов, который состоялся на минувшей неделе в Нижнем Новгороде в хирургической клинике ПОМЦ ФМБА России на базе 1-й клинической больницы. В России подобный подход, используется только в Нижнем Новгороде, Москве и Новосибирске.
Возможность продемонстрировать свои уникальные разработки, а также перенять опыт коллег из других регионов, была у наших врачей онкологов в рамках мастер-класса для врачей – хирургов, который состоялся на минувшей неделе в Нижнем Новгороде в хирургической клинике ПОМЦ ФМБА России на базе 1-й клинической больницы.
В России подобный подход, используется только в Нижнем Новгороде, Москве и Новосибирске.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 31 января 2017
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