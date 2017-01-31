Представителям общественности Железнодорожного района города Пензы вручили благодарности

В администрации Железнодорожного района города Пензы, под председательством главы администрации Железнодорожного района города Олега Денисова, состоялось совещание с председателями уличных и домовых комитетов, представителями общественности, посвященное подведению итогов работы общественности Железнодорожного района города Пензы за 2016 год.

В совещании приняли участие: депутат Законодательного Собрания Супиков Николаевич, депутаты Пензенской городской Думы, помощники депутатов, председатель Совета общественности Железнодорожного района Ровенский Геннадий.

За добросовестную общественную деятельность, активную гражданскую позицию, большую помощь в работе с населением лучшим представителям общественности района вручены Почетные грамоты и Благодарности.