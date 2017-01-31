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Организованы работы по сколу наледи на тротуарах города
Сегодня в Пензе
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Администрацией Октябрьского района совместно с предприятиями и организациями всех форм собственности продолжена работа по очистке прилегающих и закрепленных территорий от снега. Мероприятия по благоустройству проведены на проспектах Победы и Строителей, улицах Тернопольской, Стасова, Ладожской, Ленина, Гагарина, Беляева, Циолковского, Леонова, Аустрина, Ульяновской, Рахманинова и других. Администрацией Первомайского района города организованы работы по сколу наледи на тротуаре по улице Центральной, очистке от рекламных объявлений в несанкционированных местах по улицам Кижеватова и Воронова.
Администрацией Октябрьского района совместно с предприятиями и организациями всех форм собственности продолжена работа по очистке прилегающих и закрепленных территорий от снега.
Мероприятия по благоустройству проведены на проспектах Победы и Строителей, улицах Тернопольской, Стасова, Ладожской, Ленина, Гагарина, Беляева, Циолковского, Леонова, Аустрина, Ульяновской, Рахманинова и других.
Администрацией Первомайского района города организованы работы по сколу наледи на тротуаре по улице Центральной, очистке от рекламных объявлений в несанкционированных местах по улицам Кижеватова и Воронова.
Новость: Администрация города Пензы 31 января 2017
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