Организованы работы по сколу наледи на тротуарах города

Администрацией Октябрьского района совместно с предприятиями и организациями всех форм собственности продолжена работа по очистке прилегающих и закрепленных территорий от снега.

Мероприятия по благоустройству проведены на проспектах Победы и Строителей, улицах Тернопольской, Стасова, Ладожской, Ленина, Гагарина, Беляева, Циолковского, Леонова, Аустрина, Ульяновской, Рахманинова и других.

Администрацией Первомайского района города организованы работы по сколу наледи на тротуаре по улице Центральной, очистке от рекламных объявлений в несанкционированных местах по улицам Кижеватова и Воронова.