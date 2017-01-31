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«Вагон знаний» продолжит свою работу в 2017 году
Сегодня в Пензе
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Решение об этом принято на состоявшемся в министерстве образования Пензенской области межведомственном совещании. В его работе участвовали заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» Инна Гаврилова, заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов, министр образования Пензенской области Александр Воронков, представители образовательных организаций. Участники встречи ознакомились с представленными вариантами экскурсионных программ в рамках проекта «Вагон знаний» и определили даты проведения интегрированных уроков для пензенских и самарских школьников в первом квартале текущего года. По итогам совещания принято решение о дальнейшем развитии тематических железнодорожных экскурсий в соответствии с государственными образовательными стандартами. Стороны обсудили вопросы безопасности перевозок, межшкольного взаимодействия, возможность организации туров для семей с детьми и расширение географии путешествий. Проект «Вагон знаний» разработан Куйбышевским филиалом АО «ФПК» и Департаментом туризма Самарской области при поддержке министерства образования Пензенской области и отдела туризма Управления культуры и архива Пензенской области. Первая группа пензенских школьников отправилась в железнодорожное путешествие 17 декабря 2016 года. Для школьников Самары первый тур в Пензу запланирован на февраль 2017 года. Тематические уроки-экскурсии будут связаны с празднованием Дня защитника Отечества.
Решение об этом принято на состоявшемся в министерстве образования Пензенской области межведомственном совещании. В его работе участвовали заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» Инна Гаврилова, заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов, министр образования Пензенской области Александр Воронков, представители образовательных организаций.
Участники встречи ознакомились с представленными вариантами экскурсионных программ в рамках проекта «Вагон знаний» и определили даты проведения интегрированных уроков для пензенских и самарских школьников в первом квартале текущего года.
По итогам совещания принято решение о дальнейшем развитии тематических железнодорожных экскурсий в соответствии с государственными образовательными стандартами. Стороны обсудили вопросы безопасности перевозок, межшкольного взаимодействия, возможность организации туров для семей с детьми и расширение географии путешествий.
Проект «Вагон знаний» разработан Куйбышевским филиалом АО «ФПК» и Департаментом туризма Самарской области при поддержке министерства образования Пензенской области и отдела туризма Управления культуры и архива Пензенской области.
Первая группа пензенских школьников отправилась в железнодорожное путешествие 17 декабря 2016 года. Для школьников Самары первый тур в Пензу запланирован на февраль 2017 года. Тематические уроки-экскурсии будут связаны с празднованием Дня защитника Отечества.
Новость: Затуливетер Светлана Михайловна, пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги 31 января 2017
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