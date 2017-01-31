Блинчики с мясом не желаете?

Во время проведения внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя Рыбиной В., осуществляющей деятельность в сфере розничной торговли пищевыми продуктами в магазине села Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области, специалистом отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлено нарушение требований ветеринарного законодательства РФ.

Так, установлен факт заготовки животноводческой продукции, изготовленной из мяса свинины и с его содержанием, а именно мясных замороженных полуфабрикатов (пельмени в ассортименте, блинчики с мясом и прочее) весом более 21 кг в отсутствии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность мясного товара в ветеринарно-санитарном отношении, а также эпизоотическое благополучие места его изготовления и выхода. Тем самым нарушены требования ст.ст.15 и 23 Закона РФ от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», п.п.2-3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 17.07.2014 года №281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде».

Продавец, в чьи должностные обязанности входит заготовка (приемка) товара, поступающего на реализацию в магазин, и контроль за наличием полного пакета сопроводительной документации, в том числе ветеринарных сопроводительных документов, допустил административное правонарушение и был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. С предпринимателем и продавцом торговой точки проведена беседа о правилах оборота животноводческой продукции в соответствии с требованиями закона.