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В администрации Первомайского района проведена планерка штаба по проведению отопительного сезона 2016-2017гг
Сегодня в Пензе
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В администрации Первомайского района проведена планерка штаба по проведению отопительного сезона 2016-2017гг. и благоустройству территории Первомайского района города Пензы. На планерке штаба присутствовали представители ресурсно-снабжающих организаций и управляющих компаний Первомайского района. Представителям управляющих компаний поручено строго следить за благоустройством внутридворовых территорий, не допускать образование навалов мусора на контейнерных площадках.
В администрации Первомайского района проведена планерка штаба по проведению отопительного сезона 2016-2017гг. и благоустройству территории Первомайского района города Пензы.
На планерке штаба присутствовали представители ресурсно-снабжающих организаций и управляющих компаний Первомайского района.
Представителям управляющих компаний поручено строго следить за благоустройством внутридворовых территорий, не допускать образование навалов мусора на контейнерных площадках.
Новость: Администрация города Пензы 31 января 2017
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