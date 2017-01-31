В администрации Первомайского района проведена планерка штаба по проведению отопительного сезона 2016-2017гг. и благоустройству территории Первомайского района города Пензы. На планерке штаба присутствовали представители ресурсно-снабжающих организаций и управляющих компаний Первомайского района.

В ходе проведения штаба представитель АО «Пензтеплоснабжение» доложил о ходе проведения отопительного сезона. Представителям управляющих компаний поручено строго следить за благоустройством внутридворовых территорий, не допускать образование навалов мусора на контейнерных площадках.

Новость: Администрация города Пензы 31 января 2017