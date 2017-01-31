Написать приложение для смартфона или создать программу для компьютера. Всё это больше не из ряда фантастики, а возможности, которые открываются перед каждым школьником. Всё что нужно, – это освоить язык программирования Java. Первыми азы постигают преподаватели, чтобы затем научить своих учеников.

«Сегодня учителя пришли, чтобы не только повысить свои знания в области объектно-ориентированного программирования, но и поделиться своими наработками. Сегодня мы будем обсуждать вопросы преподавания языка программирования Java в школе», – рассказал организатор семинара Игорь Емельянов.

О преподавании языка Java заговорили не так давно. Чтобы познакомить с ним учащихся, был разработан проект «Компьютерные науки». Сейчас это образовательная технология, позволяющая школьникам создавать реальный программный продукт.

«Программные продукты, написанные на Java, работают под все операционные системы, которые существуют. Знание этого языка позволяет создавать программные продукты для мобильных операционных систем для «Андроида», – пояснил Игорь Емельянов.

Современный язык программирования пензенские учителя осваивают под руководством коллег из Израиля, делятся разработками и методиками преподавания.

«Прошли времена, когда программистов достаточно было готовить в институтах и университетах. Поэтому очень здорово, что есть учителя, которые готовы продвигать эту тему в Пензенской области, не сдаваться и тратить свое личное время на то, чтобы получить знания», – обратился к участникам семинара по видеосвязи преподаватель компьютерных наук Владимир Фрайман (Израиль).

Школьники, которые уже продвинулись в изучении языка Java, в апреле представят свои разработки для мобильно-операционных систем на смотре-конкурсе.