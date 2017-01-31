В магазине «Теремок» нарушены правила заготовки животноводческой продукции

Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по заготовке, хранению и реализации животноводческой продукции в г.Каменка, в ходе которой выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, хранения, реализации продуктов животноводства.

Установлен факт заготовки индивидуальным предпринимателем в магазине «Теремок» животноводческой продукции, содержащей в своем составе мясо свинины, а именно мясных полуфабрикатов (пельмени, котлеты, фарш свино-говяжий) по накладным, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальное происхождение, качество и безопасность продукции.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа.