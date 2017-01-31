Внимание! На границах Российской Федерации чума мелких жвачных животных

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что в связи с продолжающейся угрозой заноса на территорию Российской Федерации чумы мелких жвачных животных с территории Грузии и Китая необходимо принимать исчерпывающие меры по недопущению заноса инфекции на территорию нашей страны.

Чума мелких жвачных животных – высококонтагиозная вирусная болезнь овец и коз, протекающая преимущественно остро или подостро, характеризующаяся лихорадкой, язвенными поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, конъюнктивитами, геморрагическим гастроэнтеритом, поражением лимфоидной системы и развитием пневмонии. Экономический ущерб, причиняемый ЧМЖ козоводству и овцеводству, чрезвычайно велик. Смертность в первичных очагах может достигать 100 %, а на стационарно неблагополучных территориях – до 50,0 %. Прямые убытки слагаются из гибели животных, снижения продуктивности (удоев молока, качества и привеса мяса, потерь шерсти и пуха), а также затрат на проведение карантинных мероприятий.

Клинические признаки. Чума у овец и коз протекает остро и подостро. Инкубационный период от 6 до 15 дней, в зависимости от дозы и вирулентности вируса. При остром течении болезнь начинается повышением температуры тела до 41-41,5°С, беспокойством животных. Затем отмечают угнетение общего состояния, ухудшение или отсутствие аппетита. Носовое зеркальце становится сухим, шерсть тускнеет, слизистые оболочки воспалены. В зоне воспаления слизистых оболочек ротовой и носовой полостей вначале появляются зоны гиперемии, затем очаги некроза, на месте которых образуются язвы. Истечение из носа и ротовой полости сначала слизисто-серозное, затем гнойное с гнилостным ихорозным запахом.

Дыхание затруднено, появляются признаки пневмонии. На 5-10-й день болезни животные, как правило, погибают.

При подостром течении болезнь развивается медленнее и первые признаки появляются только на 5-10-е сутки в виде интермитирующей лихорадки, легкого угнетения и серозного истечения из носовой и ротовой полостей. На 15-18-й день лихорадка достигает апогея, появляются признаки пневмонии (в результате осложнения секундарной микрофлорой) и поражения желудочно-кишечного тракта (диарея). При летальном исходе эти признаки прогрессируют, наступает обезвоживание организма, и животное погибает через 2-3 недели от начала болезни. При благоприятном исходе признаки постепенно затухают, происходит заживление язв и животные выздоравливают.