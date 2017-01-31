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Содержание и разведение свиней в селе Большой Вьяс осуществлялось с нарушением законодательства РФ
Сегодня в Пензе
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Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении крестьянско-фермерского хозяйства, глава которого осуществляет содержание и разведение свиней в селе Большой Вьяс Лунинского района. В ходе проверки выявлено нарушение требований ветеринарного законодательства РФ: - не оборудован дезинфекционный барьер с целью дезинфекции колес автомобильного транспорта, въезжающего на территорию фермы; - отсутствовал запас дезинфицирующих средств для проведения текущих дезобработок оборудования и инвентаря; - не проводилась дезинфекция территории, инвентаря, оборудования с учетом технологического процесса. Тем самым не были соблюдены требования законодательства в части исполнения ст.18 Р-IV, ст.23 Р-VI Закона РФ «О ветеринарии» №4979-1 от 14.05.1993г.; п.п.1.1, 1.2, 1.9 Гл.1, п.3.14 Гл.2, п.6.8 Гл.6 Правил проведения дезинфекций и дезинвазий объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденных Минсельхозом РФ 15.07.2002 года №13-5-2/0525. По итогам проверки глава хозяйства привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений и недопущении их в дальнейшем.
Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении крестьянско-фермерского хозяйства, глава которого осуществляет содержание и разведение свиней в селе Большой Вьяс Лунинского района.
В ходе проверки выявлено нарушение требований ветеринарного законодательства РФ:
- не оборудован дезинфекционный барьер с целью дезинфекции колес автомобильного транспорта, въезжающего на территорию фермы;
- отсутствовал запас дезинфицирующих средств для проведения текущих дезобработок оборудования и инвентаря;
- не проводилась дезинфекция территории, инвентаря, оборудования с учетом технологического процесса.
Тем самым не были соблюдены требования законодательства в части исполнения ст.18 Р-IV, ст.23 Р-VI Закона РФ «О ветеринарии» №4979-1 от 14.05.1993г.; п.п.1.1, 1.2, 1.9 Гл.1, п.3.14 Гл.2, п.6.8 Гл.6 Правил проведения дезинфекций и дезинвазий объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденных Минсельхозом РФ 15.07.2002 года №13-5-2/0525.
По итогам проверки глава хозяйства привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений и недопущении их в дальнейшем.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 31 января 2017
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