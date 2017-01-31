Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 31 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Содержание и разведение свиней в селе Большой Вьяс осуществлялось с нарушением законодательства РФ
Сегодня в Пензе
 

Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении крестьянско-фермерского хозяйства, глава которого осуществляет содержание и разведение свиней в селе Большой Вьяс Лунинского района.

В ходе проверки выявлено нарушение требований ветеринарного законодательства РФ:

- не оборудован дезинфекционный барьер с целью дезинфекции колес автомобильного транспорта, въезжающего на территорию фермы;

- отсутствовал запас дезинфицирующих средств для проведения текущих дезобработок оборудования и инвентаря;

- не проводилась дезинфекция территории, инвентаря, оборудования с учетом технологического процесса.

Тем самым не были соблюдены требования законодательства в части исполнения ст.18 Р-IV, ст.23 Р-VI Закона РФ «О ветеринарии» №4979-1 от 14.05.1993г.; п.п.1.1, 1.2, 1.9 Гл.1, п.3.14 Гл.2, п.6.8 Гл.6 Правил проведения дезинфекций и дезинвазий объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденных Минсельхозом РФ 15.07.2002 года №13-5-2/0525.

По итогам проверки глава хозяйства привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений и недопущении их в дальнейшем.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 31 января 2017
2017-01-31
Состоялось выездное заседание областной межведомственной комиссии по налогам и сборам
 В ходе заседания представители налоговой службы доложили о собираемости налогов в областном центре и городе Заречном
 
2017-01-31
«Я в мире профессий»
 МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы проводит профориентационную работу
 
2017-01-31
В связи с аварией на ТЭЦ-1 социальные службы работали круглосуточно
 Всем оказана консультативная и психологическая помощь
 
2017-01-31
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев возглавил первую строчку медиарейтинга
 Медиаиндекс Виктора Кувайцева составил 22 тыс. 595,22 пункта
 
2017-01-31
Система «Электронная школа» стала еще удобнее
Баланс школьной карты можно пополнить с мобильного телефона
 

Новости партнеров
 
На сайте: 20ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru