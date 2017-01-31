Содержание и разведение свиней в селе Большой Вьяс осуществлялось с нарушением законодательства РФ

Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении крестьянско-фермерского хозяйства, глава которого осуществляет содержание и разведение свиней в селе Большой Вьяс Лунинского района.

В ходе проверки выявлено нарушение требований ветеринарного законодательства РФ:

- не оборудован дезинфекционный барьер с целью дезинфекции колес автомобильного транспорта, въезжающего на территорию фермы;

- отсутствовал запас дезинфицирующих средств для проведения текущих дезобработок оборудования и инвентаря;

- не проводилась дезинфекция территории, инвентаря, оборудования с учетом технологического процесса.

Тем самым не были соблюдены требования законодательства в части исполнения ст.18 Р-IV, ст.23 Р-VI Закона РФ «О ветеринарии» №4979-1 от 14.05.1993г.; п.п.1.1, 1.2, 1.9 Гл.1, п.3.14 Гл.2, п.6.8 Гл.6 Правил проведения дезинфекций и дезинвазий объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденных Минсельхозом РФ 15.07.2002 года №13-5-2/0525.

По итогам проверки глава хозяйства привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений и недопущении их в дальнейшем.