Товарных накладных недостаточно для подтверждения безопасности пищевого товара

Государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в конце 2016 года проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Пыркино» Бессоновского района Пензенской области.

В ходе проверки установлено: школа в своем составе имеет вспомогательное подразделение пищевой блок и столовую, где осуществляется приготовление блюд для питания детей и сам процесс приема пищи. Вся пищевая продукция, в том числе животноводческая, поступает в школу на склад хранения в пищеблок с последующим использованием и для переработки (приготовления блюд).

В процессе ознакомления с товарно-сопроводительной документацией на поступающую в учреждение животноводческую продукцию выявлен факт заготовки рыбы свежемороженой весом около 11 кг, яиц куриных пищевых – 120 шт. без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее изготовления и выхода. Все вышеперечисленные продукты закуплены по товарным накладным, наличие которых недостаточно для подтверждения безопасности пищевого товара в ветеринарно-санитарном отношении.

Таким образом, повар школьной столовой, являясь должностным лицом, ответственным за поступления продуктов в школьный пищеблок, не проконтролировал наличие ветеринарных сопроводительных документов на рыбную и птицеводческую продукцию, допустил её использование в приготовлении блюд для питания учащихся, тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа.