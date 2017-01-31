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Товарных накладных недостаточно для подтверждения безопасности пищевого товара
Сегодня в Пензе
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Государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в конце 2016 года проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Пыркино» Бессоновского района Пензенской области. В ходе проверки установлено: школа в своем составе имеет вспомогательное подразделение пищевой блок и столовую, где осуществляется приготовление блюд для питания детей и сам процесс приема пищи. Вся пищевая продукция, в том числе животноводческая, поступает в школу на склад хранения в пищеблок с последующим использованием и для переработки (приготовления блюд). В процессе ознакомления с товарно-сопроводительной документацией на поступающую в учреждение животноводческую продукцию выявлен факт заготовки рыбы свежемороженой весом около 11 кг, яиц куриных пищевых – 120 шт. без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее изготовления и выхода. Все вышеперечисленные продукты закуплены по товарным накладным, наличие которых недостаточно для подтверждения безопасности пищевого товара в ветеринарно-санитарном отношении. Таким образом, повар школьной столовой, являясь должностным лицом, ответственным за поступления продуктов в школьный пищеблок, не проконтролировал наличие ветеринарных сопроводительных документов на рыбную и птицеводческую продукцию, допустил её использование в приготовлении блюд для питания учащихся, тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа.
Государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в конце 2016 года проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Пыркино» Бессоновского района Пензенской области.
В ходе проверки установлено: школа в своем составе имеет вспомогательное подразделение пищевой блок и столовую, где осуществляется приготовление блюд для питания детей и сам процесс приема пищи. Вся пищевая продукция, в том числе животноводческая, поступает в школу на склад хранения в пищеблок с последующим использованием и для переработки (приготовления блюд).
В процессе ознакомления с товарно-сопроводительной документацией на поступающую в учреждение животноводческую продукцию выявлен факт заготовки рыбы свежемороженой весом около 11 кг, яиц куриных пищевых – 120 шт. без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее изготовления и выхода. Все вышеперечисленные продукты закуплены по товарным накладным, наличие которых недостаточно для подтверждения безопасности пищевого товара в ветеринарно-санитарном отношении.
Таким образом, повар школьной столовой, являясь должностным лицом, ответственным за поступления продуктов в школьный пищеблок, не проконтролировал наличие ветеринарных сопроводительных документов на рыбную и птицеводческую продукцию, допустил её использование в приготовлении блюд для питания учащихся, тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 31 января 2017
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