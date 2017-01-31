Гимнастика для ума

Всем давно известно, что царица наук во всём мире -это математика. Умножение, деление, сложение, вычитание или же просто решение задач для этих ребят никакого труда не составит. Они уже прошли внутри школьные олимпиады по любимому предмету, теперь соревнуются на региональном этапе, чтобы пройти на Всероссийский.

«Наша сборная олимпиадная команда в прошлом году поставила рекорд результативности участия на Всероссийских олимпиадах 65% результативности-это фантастика. Это второй результат по России, мы опередили такие сильные команды, как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, но они берут количеством, а мы качеством»,-рассказала ведущий специалист-эксперт управления развития общего образования Министерства образования Пензенской области Ольга Дворянская.

На столе ничего лишнего, только ручка, листочек, линейка, и все необходимые знания в голове. Напутственные слова и вперёд за работу.

«Я Вам желаю, решить все задания, хотя сам понимаю, что это сложно, он будем надеется, что цель будет, мы к ней будем идти и результат будет получен»,- пожелал участникам олимпиады доцент кафедры "Математика" ПензГТУ, Александр Моисеев.

В прошлом году в списке победных предметов математики не было, поэтому ребята, которые все задания решат правильно поедут на Всероссийский этап олимпиады. Этих учеников ждёт двойная ответственность нужно и себя показать и не подвести команду.

«Я думаю, что этот год будет победным в том числе и для математики потому что нам нужно удержать эту высокую планку, это очень сложно, но давайте стараться»,- ведущий специалист-эксперт управления развития общего образования Министерства образования Пензенской области Ольга Дворянская.

В этом году организаторы олимпиады надеются на лучшие результаты.