Эпидемический порог заболеваемости гриппом в Пензенской области не превышен

Предупредить легче, чем лечить! Региональное Министерство здравоохранения напоминает населению о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Несмотря на то, что в области эпидемический порог по этим заболеваниям не превышен, соблюдать предупредительные меры необходимо.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Пензенской области, Валентина Калинкина, отметила: «Мы элементарно забываем о проветривании! Сегодня уже доказано, что вирусы могут длительное время сохраняться на поверхностях. Поэтому необходимо проветривать помещение, а также проводить влажную уборку».

Но самый верный способ профилактики — прививка! Более 45% населения Пензенской области в этом году прошли вакцинацию. Специалисты утверждают: это позволило предотвратить эпидемию. Тем не менее, только за прошедшую неделю в регионе зафиксировали более трёх с половиной тысяч случаев заболеваемости.

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, Татьяна Малькова, пояснила: «Наиболее высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в Лопатинском, Нижнеломовском, Кузнецком, Никольском, Сосновоборском, Спасском районах. В течение четвёртой недели в Пензенской области переболело 0,26% совокупного населения и 0,89% - детского (до 14 лет)».

Анализ показал: все пациенты прививку не делали. Дабы избежать массовой заболеваемости, специалисты призывают население соблюдать нехитрые правила.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Пензенской области, Джамиля Курмаева, подчеркнула: «Нужно ограничить себя в посещении больных, в участии массовых мероприятий. Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Если в семье есть больной, необходимо принимать в целях профилактики противогриппозные препараты».

Если же всё-таки болезни избежать не удалось, на работу или учёбу ходить не стоит. Больной человек — источник инфекции, а нарушение покоя для самого больного чревато осложнениями.

«Самое опасное — воспаление лёгких, что может привести к летальному исходу», — отметила Джамиля Курмаева.

Один случай с летальным исходом в области уже зафиксирован: человек обратился в медучреждение слишком поздно.